Поліцейські Тернопільщини виявили у жителя області незареєстровану зброю та набої до неї

Вогнепальну зброю та боєприпаси виявили та вилучили працівники Заліщицького відділення поліції у місцевого жителя.

Оперативники сектору кримінальної поліції отримали інформацію про те, що 41-річний житель Чортківського району зберігає вдома незареєстровану зброю.

Слідчі поліції, звернувшись до суду, отримали дозвіл на проведення обшуків за місцем проживання та реєстрації фігуранта справи. У ході перевірки будинку, в якому мешкають батьки підозрюваного, правоохоронці виявили гладкоствольну рушницю та набої до неї.

Чоловік зізнався, що знайшов та купив зброю через один із сайтів ще до початку повномасштабного вторгнення. Виготовити на неї документи та зареєструвати не встиг.

Рушницю та набої поліцейські вилучили та направили на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Слідчі Заліщицького відділення поліції відкрили провадження відповідно до ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Правоохоронці нагадують, що добровільна здача зброї, боєприпасів чи вибухонебезпечних речовин звільняє від кримінальної відповідальності.