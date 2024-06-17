На Тернопільщині міграційники у ході операції «Мігрант» використовують сучасні технології

Нещодавно працівники підрозділів організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення територіальних органів ДМС взяли участь у координаційній нараді за участі керівництва ДМС з питань проведення загальнодержавних заходів під умовною назвою «Мігрант». У ході наради учасників ознайомили з практичними аспектами застосування мобільних станцій під час оформлення протоколів про адміністративне затримання, адміністративне правопорушення і ухвалення відповідних рішень щодо порушників міграційного законодавства.

Спеціальна мобільна станція уже на Тернопільщині. Вона оснащена комп’ютерною технікою, відповідним програмним забезпеченням, сканером для зняття відбитків пальців і Starlink для безперебійного доступу до Інтернету для перевірки законності перебування іноземних громадян на території України та документування адмінправопорушень.

Теоретичні знання і сучасну техніку тернопільські міграційники успішно застосовують на практиці.

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