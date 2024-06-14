Поліцейські Підволочиська затримали жительку Хмельниччини за збут психотропних речовин

Співробітники відділення поліції №5 селища Підволочиськ отримали інформацію про те, що на території їх обслуговування 24-річна жителька міста Волочиськ Хмельницької області займається незаконним збутом заборонених речовин. У ході оперативних заходів було задокументовано три факти реалізації психотропів. Також у зловмисниці при собі було ще декілька поліетиленових пакетиків з порошкоподіною речовиною, які вона видала поліцейським добровільно.

Вилучені та видані речові докази, а це вісім розфасованих доз психотропів, направлено на експертизу. Правоохоронці встановлюють канали, звідки хмельничанка отримувала товар.