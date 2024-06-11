Захистіть оселю від зловмисників та внутрішніх ризиків разом із Поліцією охорони

Сучасні охоронні системи захищають оселі не тільки від зловмисників, а й від ризиків, що містяться всередині, зокрема від вогню і води.

У разі незаконного проникнення у будинок, підозрілої активності на його території, задимлення чи протікання системи водопостачання сигналізація негайно сповістить про це господаря.

А якщо її під’єднати до пульта Поліції охорони, то ваш дім цілодобово перебуватиме під наглядом професіоналів із безпеки. Вони не тільки фахово реагуватимуть на кожне спрацювання охоронної системи, а й здійснюватимуть її технічне обслуговування.

Поліція охорони наголошує: ваше право на недоторканність житла є одним із найголовніших особистих прав – і вона подбає про те, щоб його ніхто не порушив.

Деталі – за номером 9899 або на сайті https://securitypolice.com.ua/

Управління поліції охорони в Тернопільській області