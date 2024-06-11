Міграційники Тернопільщини підбили результати першого місяця проведення заходів «Мігрант»

Нагадаємо, у травні стартували загальнодержавні профілактичні заходи з нагляду та контролю за виконанням законодавства у міграційній сфері.

Виявлених порушників міграційного законодавства карають гривнею, а нелегальних мігрантів зобов’язують покинути Україну.Відтак, за місяць на Тернопільщині виявили 17 нелегальних мігрантів: щодо 14 іноземців посадові особи підрозділів та Управління ДМС у Тернопільській області прийняли рішення про примусове повернення, щодо 3 — про примусове видворення. Трьом іноземцям заборонили в’їзд в Україну.

Також за цей час міграційники склали 60 адмінпротоколів щодо порушників міграційного законодавства. Зокрема, 53 за статтею 203 КУпАП – порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні й транзитного проїзду через територію України, 7 за статтею 205 – невиконання обов’язків приймаючої сторони.

Накладено штрафів на понад 180 тисяч гривень, більша частина з яких уже сплачена.