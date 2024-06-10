Понад 8 тисяч біометричних паспортів оформили на Тернопільщині у травні

Підрозділи міграційної служби Тернопільщини у травні оформили 2479 паспортів громадянина України у формі ID-картки та 6167 паспортів для виїзду за кордон.

Цифри свідчать, що попит на біометричні документи зберігається на рівні квітня. Якщо плануєте влітку поїздку за кордон, перевірте термін дії власних паспортів та дитячих документів, щоб мати можливість у разі потреби оформити нові.

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