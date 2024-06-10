На Тернопільщині поліцейські знешкодили злочинну групу наркоторговців та вилучили психотропів на майже 10 млн гривень

Незаконний бізнес організував 20-річний уродженець Луганської області. Він закуповував психотропні речовини гуртовими партіями та за допомогою спільників реалізовував їх через свої онлайн – магазини, створені в соціальній мережі. За скоєне фігурантам загрожує до десяти років з конфіскацією майна.

Правоохоронці спільно зі співробітниками СБУ в Тернопільській області викрили злочинне угруповання, учасники якого продавали різноманітні психотропи та канабіс. На незаконному бізнесі зловмисники заробляли по кілька тисяч доларів на місяць, збуваючи близько 3,5 кг заборонених речовин.

Як розповів начальник УБН в Тернопільській області Михайло Димида, оперативники спільно з фахівцями кримінального аналізу з’ясували, злочинну діяльність організував 20-річний уродженець Луганської області. Він закуповував психотропні речовини великими партіями за гуртовими цінами й реалізовував їх через свої магазини, створені в телеграмі. Аби не потрапити в поле зору поліцейських, організатор щотижня змінював місце проживання. «Допомагали» йому п’ятеро спільників, які відповідали за отримання товару, його фасування, пошук покупців, а також за реалізацію.

«Бізнесмени» відправляли товар через поштові сервіси в різі куточки України. Розрахунок зловмисники отримували в криптовалюті.

Працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі співробітниками СБУ та за силової підтримки спецпризначенців провели одночасно 10 обшуків у помешканнях фігурантів. Серед вилученого – майже 10 кілограмів психотропних речовин «Альфа-PVР» та амфетаміну, а також наркотичний засіб «канабіс». Також вилучили 100 тисяч гривень готівки, мобільні телефони, «чорнові» записи й інші речові докази злочинної діяльності. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин та засобів за цінами «чорного ринку» становить близько 10 мільйонів гривень.

«Ми затримали організатора та двох його спільників відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури, повідомили їм про підозру за частиною 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до десяти років в’язниці з конфіскацією майна», – зазначив Михайло Димида.

Наразі вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників злочинного угруповання. Триває досудове розслідування.