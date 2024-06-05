Тернопільські поліцейські затримали чоловіка, який ножем поранив дружину

Подія трапилася на очах шестирічної дитини подружжя. Повідомлення про крики з квартири на проспекті Злуки в Тернополі надійшло на спецлінію “102″ 4 червня близько 20:00. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

У ході перевірки стало відомо, що підозрюваний був у стані сильного алкогольного сп’яніння і під час словесного конфлікту схопив ніж та вдарив ним дружину у ногу. Лезо пошкодило артерію та судини. Жінка почала втрачати кров. Чоловік спершу сам намагався врятувати дружину, а потім ще й допомагав сусід, який прибіг на крики до квартири.

Тернополянку прооперували. Її чоловіка поліцейські затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він у скоєному зізнався. За словами сусідів, чоловік неодноразово кривдив дружину.

Вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура. Триває слідство.