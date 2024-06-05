Поліцейські Тернопільщини вилучили у місцевого жителя підакцизний товар на понад 130 тисяч гривень

Фігурант продавав тютюнові вироби без ліцензії та акцизних марок. Правоохоронці склали відносно правопорушника два адміністративні протоколи. Під час відпрацювання території обслуговування співробітники Підволочиського відділення поліції виявили чоловіка, який здійснював роздрібну торгівлю сигаретами без марок акцизного податку. У продавця також не було ліцензії на відповідний вид діяльності.

Відтак поліцейські вилучили у нього 2 390 пачок сигарет на суму понад 130 000 гривень.

Правопорушником виявився мешканець Тернополя, який раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв. Поліцейські склали на чоловіка адмінпротоколи за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: ч. 1 ст. 156 (порушення правил торгівлі тютюновими виробами) та ч. 1 ст. 164-5 (зберігання тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразку). Наразі правоохоронці з’ясовують шляхи надходження цієї тютюнової продукції до правопорушника.

Нагадаємо, що з січня цього року на Тернопільщині тривають профілактичні заходи з протидії нелегальному виробництву та обігу підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів. У результаті відпрацювань працівники поліції вилучили з незаконного обігу 22 235 тютюнових виробів, 129 кг тютюну, 284 електронних пристроїв для куріння та понад 18 літрів рідин до них.