На екскурсію до працівників поліції: тернопільські школярі дізналися про роботу правоохоронців

Поліцейські Тернопільщини продовжують проводити профілактичні заходи та дбати про безпечні канікули.

З черговим візитом до Головного управління Національної поліції в Тернопільській області завітали учні Тернопільської спеціалізованої школи №3.

Діти побачили, як оператори спецлінії 102 приймають телефонні дзвінки від громадян, яким потрібна допомога та як завдяки сучасному технічному обладнанню поліцейські наряди миттєво направляються на місце події. Правоохоронці також продемонстрували систему відеонагляду, яка допомагає розшукувати зловмисників, транспортні засоби, безвісти зниклих людей.

Ювенальні поліцейські нагадали юним жителям основні правила безпечного відпочинку на воді й біля водоймищ, наголосили на необхідності дотримання правил дорожнього руху.

Школярі подякували працівникам поліції за пізнавальну екскурсію й за можливість ближче познайомитися з щоденною роботою правоохоронців.