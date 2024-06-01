Помічники поліцейських психологів навчалися надавати первинну психологічну підтримку людям, які повернулися із війни

Тренінг для консультантів програми “Рівний-Рівному” провели фахівці відділу психологічного забезпечення УКЗ ГУНП в Тернопільській області спільно з кризовою психологинею, психотерапевткою Ніною Дунець. Поліцейські-консультанти, які пройшли навчання, отримали сертифікати.

Позбавлятися від неприємних спогадів, від тривог та стресів, а також допомагати пережити травматичний досвід правоохоронцям, військовим та їхнім родинам – завдання, яке набуває пріоритетності в умовах сьогодення.

“Програма “Рівний-Рівному” – це частина цілої системи соціально-психологічної підтримки працівників поліції, в тому числі тих, які повернулися із зони ведення бойових дій, – розповідає психологиня відділу психологічного забезпечення УКЗ ГУ Нацполіції області Алла Круть. – У кожному відділі та відділенні поліції є спеціально підготовлені помічники психологів – це консультанти, які мають знати, як реагувати на різноманітні проблеми, допомагають поліцейським поліпшити психологічне здоров’я та знаходити ефективні рішення у складних ситуаціях”.

“”Спостерігай, слухай, спрямовуй” – три основних принципи надання першої психологічної допомоги, – нагадала кризовий психолог гештальт-терапевт Ніна Дунець. – Саме ці норми допомагатимуть вам вірно оцінити кризову ситуацію та знайти підхід до людини”.

Під час зустрічі консультантів навчали, як спілкуватися з людьми, як етично ставити питання тим, хто повернувся із війни, та які техніки використовувати при ознаках посттравматичних станів.