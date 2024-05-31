Причину аварій, в яких постраждали люди, встановлюють поліцейські Тернополя

Троє людей потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортних пригод. У Тернополі 30 травня слідчі зареєстрували дві аварії з потерпілими.

З тілесними ушкодженнями потрапив до лікарні тернополянин 1983 року народження. Чоловік потрапив під колеса автомобіля. При виїзді слідчо-оперативної групи поліції стало відомо, що водій автомобіля Hyundai I20, рухаючись вулицею Тарнавського, не встиг вчасно загальмувати й збив тернополянина. Потерпілий на момент ДТП знаходився на нерегульованому пішохідному переході.

Ще одну аварію зареєстрували правоохоронці в обласному центрі на вулиці Микулинецька. Там зіткнулося два автомобілі. За попередньою інформацією, водій Ford Focus зупинився на червоний сигнал світлофора, коли в його автівку в’їхав ВАЗ 99. У результаті удару тілесні ушкодження отримав водій та пасажир іномарки. Потерпілим надали меддопомогу.

За даними фактами тривають перевірки.