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Військові відзначили тернопільських міграційників за роботу щодо оформлення документів для іноземців

Категорія: Міграція

445713702_765299249111461_1749676831955113873_nЗ початку війни працівники відділу з питань тимчасового та постійного проживання іноземців та осіб без громадянства УДМС у Тернопільській області у тісній взаємодії з ТЦК консультують та оформлюють документи іноземцям, які бажають долучитися до українського війська.

За вагомий внесок у справу підтримки і допомоги Збройним силам України, сумлінну громадську позицію та патріотизм, наших міграційників відзначено подяками Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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