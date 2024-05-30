Військові відзначили тернопільських міграційників за роботу щодо оформлення документів для іноземців

З початку війни працівники відділу з питань тимчасового та постійного проживання іноземців та осіб без громадянства УДМС у Тернопільській області у тісній взаємодії з ТЦК консультують та оформлюють документи іноземцям, які бажають долучитися до українського війська.

За вагомий внесок у справу підтримки і допомоги Збройним силам України, сумлінну громадську позицію та патріотизм, наших міграційників відзначено подяками Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.