Тернопільські оперативники встановили підозрюваного у крадіжці

Житель обласного центру викрав з торговельного кіоску банківський термінал та різну побутову техніку на понад 23 тисячі гривень.

Повідомлення про злочин на спецлінію «102» надійшло від місцевого мешканця. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події стало відомо, що зловмисник у приміщення проник шляхом віджиму металопластикового вікна. Подія трапилася на вулиці Микулинецька у Тернополі.

Оперативники Тернопільського районного управління поліції перевірили відеозаписи з камер спостереження, розташованих на прилеглій території, й встановили особу зловмисника. Ним виявився 32-річний тернополянин. Чоловік неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців та раніше судимий за майнові злочини.

Частину викрадених речей він здав у ломбард, а решту реалізував на одному із місцевих ринків.

Слідчі здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.