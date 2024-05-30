Правила безпечних канікул від працівників поліції

Із першого червня в Україні стартують літні канікули – період відпочинку школярів і пора підвищеної відповідальності дорослих. Вони повинні докласти максимум зусиль, аби їхнім дітям літні пригоди не заподіяли шкоди.

Союзниками батьків у цьому є працівники правоохоронних органів, – наголошує начальник відділу ювенальної превенції Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Петро Тихович і нагадує батькам та дітям, що запорука вдалого літа – правила безпечних канікул.

Упродовж навчального року вчителі постійно наголошують дітям на дотриманні норм безпеки. І, як стверджує директорка Тернопільської спеціалізованої школи №7 Галина Костюк, останній урок у кожному класі буде присвячений правилам поведінки на канікулах.

Нагадуємо, що задля безпеки, батьки можуть контролювати дітей через індивідуальну систему супутникового стеження або перевіряти їхнє місцеперебування за допомогою додатків Wialon Local чи WiaTag.

За словами заступника начальника Управління поліції охорони в Тернопільській області Олексія Дзюри, така охоронна послуга дуже популярна. Завдяки компактному автономному пристрою ви завжди зможете бачити, де перебуває і яким шляхом рухається ваша дитина.