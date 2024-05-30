Ефективне впровадження системи «Custody Records»: тернопільські поліцейські ділилися досвідом з полтавськими колегами

Отримати нові знання та практичні поради щодо роботи з інформаційною системою «Custody Records» – з такою метою до тернопільських поліцейських з робочим візитом завітали поліцейські Полтавщини.

Учасники заходу відвідали підрозділи поліції Тернопільщини, де впроваджено безпековий проєкт, і побачили, як працює відеосистема на практиці. Правоохоронці обмінялися досвідом роботи із підсистемою «Custody Records» у своїх регіонах, аналізували конкретні ситуації порушення прав осіб та шукали шляхи їх уникнення.

«Тернопільщина стала одним із перших регіонів України, де було впроваджено автоматизовану систему відеофіксації. Наразі безпековий проєкт функціонує у Тернополі, Чорткові, Кременці та Бережанах. До кінця року планується впровадити його ще у шести територіальних поліцейських підрозділах області. Під час зустрічі з полтавськими колегами ми поділилися своїм досвідом реалізації безпекового проєкту та обговорили проблемні питання у повсякденній службовій діяльності», – розповіла представниця Департаменту головної інспекції дотримання прав людини Ірина Ніколаєва.

Учасники заходу відзначили важливість проведення таких заходів для ефективної роботи з системою «Custody Records» та надання якісних поліцейських послуг у ввірених поліцейських підрозділах.