Безпека громади: на Тернопільщині відкрили 44 поліцейську станцію

У Великобірківській територіальній громаді, що в Тернопільському районі, запрацювала нова поліцейська станція.

Мешканці Великих Бірок, а також трьох навколишніх сіл, а це понад 6 тисяч людей, відтепер матимуть можливість будь-коли звернутися за допомогою до свого поліцейського офіцера громади.

Потреба у функціонуванні поліцейської станції у селищі Великі Бірки була давно, адже до найближчого відділу поліції, який знаходиться у місті Збараж, людям доводилося долати відстань у 25 кілометрів.

«Поліцейський офіцер громади – одна із найуспішніших реформ Національної поліції, – каже начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко. – Ви отримуєте свого офіцера, помічника, який надаватиме вам якісні поліцейські послуги, який буде не лише виконувати свою роботу, але й стане для вас помічником».

На станції працюватиме поліцейський офіцер громади Володимир Козловський. Роботи, каже правоохоронець, вистачатиме, але він впевнений, що впорається з усім.

«Зазвичай люди звертаються з проблемами вчинення домашнього насильства, зі спірними питаннями між сусідами та іншими проблемами щодо правопорушень та облаштування доброустрою, – розповідає Володимир Козловський. – Також ми реагуємо на заходи безпеки дорожнього руху, виявляємо адмінправопорушення, беремо участь в житті шкільних закладів».

Основне завдання поліцейського офіцера громади – знаходити спільну мову з людьми, попереджати та запобігати вчиненню правопорушень. Дуже важливо, аби на будь-який тривожний дзвінок чи звернення громадян була оперативна та професійна допомога.

«Відкриття поліцейської станції – це безпека Великобірківських громадян, а офіцер громади має чітко розуміти та знати територію, знати жителів громади та розуміти їхні проблеми. Наша селищна рада доклала максимум зусиль, щоб відкрити станцію для роботи офіцера громади», – звернувся до місцевих жителів їхній голова Володимир Ковч.

Нагадаємо, Тернопільщина стала першою, де з ініціативи керівництва поліції та за підтримки місцевих громад почали створюватися поліцейські станції. Сьогодні їх в області уже 44.