Поліцейські Тернополя розшукали чоловіка, який обдурив іноземця

Громадянин Латвії втратив мобільний телефон, повіривши незнайомцеві. Після цього він звернувся за допомогою до співробітників Тернопільського райуправління поліції.

За словами потерпілого, він приїхав до обласного центру на кілька днів. Неподалік готелю, в якому оселився, до нього підійшов невідомий та попросив на кілька хвилин позичити телефон, аби перетелефонувати рідним. Іноземець погодився й передав засіб зв’язку зловмиснику. Проте не встиг потерпілий озирнутися, як незнайомець зник із його смартфоном.

Працівники кримінальної поліції встановили особу невідомого – це раніше судимий за майнові злочини тернополянин. Чоловік у скоєному зізнався і повідомив, що телефон продав на ринку за кількасот гривень, а гроші витратив на власні потреби.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі. Триває досудове розслідування.