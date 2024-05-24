Поліцейські охорони Тернопільщини знайшли винуватця дебошу в магазині

На пульт централізованого спостереження поліції охорони Тернопільщини надійшов сигнал тривоги з магазину, що перебуває під охороною структури. Це сталося 23 травня близько двадцять першої години. За кілька хвилин із цього ж закладу зателефонували на спецлінію «102» і повідомили про хуліганські витівки одного з відвідувачів.

На місце події одразу виїхали два наряди поліцейських охорони, але порушника в приміщенні не застали – тільки наслідки його дебошу: перекинуті й розбиті вітрини, обладнання. Продавці детально описали хулігана і розповіли, що він поводився агресивно, нецензурно висловлювався, курив, розбив апарат для приготування чаю.

Під час обстеження прилеглої території правоохоронці оперативно виявили чоловіка, схожого за прикметами до винуватця безладу в закладі торгівлі. Це був тернополянин 1986 р. н. з ознаками алкогольного сп’яніння. Він у скоєному зізнався.

Поліцейські охорони викликали працівників слідчо-оперативної групи. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Управління поліції охорони в Тернопільській області