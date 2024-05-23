Тернопільські поліцейські отримали відзнаки до Дня Героїв

Семеро працівників поліції області, які брали безпосередню участь у бойових діях, отримали відзнаки від Тернопільського міського голови Сергія Надала.

Пам’ятні заходи з нагоди Дня Героїв відбулися сьогодні в центрі Тернополя. Символічно, що цього дня відкрили Алею пам‘яті «Незламні», де на металевих конструкціях розміщені портрети загиблих захисників. Серед них також тернопільські поліцейські, які віддали своє життя, захищаючи Україну.

Начальник Головного управління Національної поліції в області Сергій Зюбаненко разом із колегами-поліцейськими, представниками влади й громадськості, а також родинами загиблих молитвою вшанували пам’ять борців за свободу та незалежність України.

З нагоди Дня Героїв за відвагу та сумлінне виконання службових обов’язків відзначено семеро працівників поліції Тернопільщини. Це – співробітники вибухотехнічної служби, бійці роти поліції особливого призначення, роти «Тернопіль» та спецпідрозділу КОРД.

Почесну відзнаку міського голови отримав інспектор служби 102 Назар Вікторовський. З перших днів повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем захищати країну. Після одного з ворожих обстрілів Назар опинився під завалами, де пробув майже добу. Через отримані травми він втратив обидві кінцівки. Нещодавно Назар прийшов на роботу в поліцію Тернопільщини і тепер, працюючи на лінії «102», оперативно намагається надати допомогу тим, хто її потребує.

По завершенню заходів начальник обласної поліції Сергій Зюбаненко зустрівся з родинами загиблих поліцейських.