Слідчі поліції Тернопільщини скерували до суду провадження щодо жителя Великобірківської громади, причетного до смерті односельця

Позбавлення волі від семи до десяти років загрожує жителю селища Великі Бірки. 65-річний чоловік причетний до смерті сусіда.

У ході досудового розслідування слідчі поліції встановили, що чоловіки разом розпивали алкогольні напої й під час суперечки господар помешкання спричинив тяжкі тілесні ушкодження гостеві від яких той помер на місці події.

Лише наступного дня підозрюваний викликав швидку і повідомив, що у власному помешканні виявив тіло сусіда, 1979 року. Медики, які виїжджали за вказаною адресою, констатували смерть чоловіка. На місці події працювала слідчо-оперативна група Головного управління Нацполіції в Тернопільській області та Збаразького відділення поліції.

Під час огляду на тілі чоловіка експерти виявили значні тілесні ушкодження, а судово-медична експертиза встановила, що причина смерті – черепно-мозкова травма.

Провадження за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, відповідно до частини 2 статті 121 Кримінального кодексу України, слідчі поліції скерували до суду. Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.