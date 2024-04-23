Два роки за ґратами проведе водій, який чинив опір правоохоронцям та перешкоджав їхній діяльності

Два роки позбавлення волі – таке покарання отримав житель Тернопільського району, який позиціював себе з “громадським активістом”.

Нагадаємо, що ще у липні минулого року чоловік поширив у інтернет-мережі відеоролик про начебто “незадовільну” роботу патрульних поліцейських. Він таким чином планував отримати підтримку від людей, аби уникнути як адміністративної, так й кримінальної відповідальності.

Проте відео, яке він виклав на вебсторінках, було вирване з контексту і демонструвало лише один бік конфлікту. У ході досудового розслідування стало відомо, що порушник керував автомобілем з явними ознаками несправності. Вимогу патрульних зупинитися проігнорував та почав втікати. Проте їздив не довго.

При перевірці документів правоохоронці встановили, що чоловік керував транспортом без дозвільних документів, а за його плечима – 17 притягнень до адмінвідповідальності.

Зібравши достатньо доказів, слідчі Тернополя скерували провадження до суду. Представники”Феміди” визнали жителя Тернопільського району винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 342(опір працівникові правоохоронного органу) та частиною 1 статті 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) КК України, і призначити йому покарання – два роки позбавлення волі. Дане рішення чоловік може оскаржити, подавши апеляційну скаргу.