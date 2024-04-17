12 000 доларів США за тимчасову непридатність до служби: у Тернополі правоохоронці затримали організатора корупційної схеми

Ще одну схему ухилення від мобілізації припинили тернопільські поліцейські. Фігурант обіцяв за 12 тисяч доларів США допомогти уникнути призову на військову службу, «вплинувши» на членів військово-лікарської комісії.

Слідчі ГУНП в Тернопільській області спільно оперативниками Департаменту внутрішньої безпеки викрили на протиправній діяльності 37-річного місцевого мешканця. Як з’ясувалося, він сприяв чоловікам в отримані документів про тимчасову непридатність до військової служби.

Бажаючих уникнути мобілізації чоловік переконував, що має зв’язки та може домовитись з членами військово-лікарської комісії Тернопільського військкомату про необхідний діагноз. Свої послуги оцінив у 12 000 доларів.

Правоохоронці затримали бізнесмена «на гарячому», одразу після отримання ним усієї суми грошей. Предмет злочину вилучили.

Наразі слідчі поліції Тернопільщини вже вручили підозру фігуранту за ч.3 ст. 369-2 (Зловживання впливом). За незаконні оборудки йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура. Заходи з викриття проходили у взаємодії із співробітниками військової контррозвідки СБУ.