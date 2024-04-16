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Слідчі Тернополя затримали продавця наркотиків й оголосили йому про підозру

Категорія: Кримінал

Канабіс в електронних сигаретах реалізовував чоловік жителям обласного центру. Інформацію про продаж канабісу, замаскованого у пристрої для куріння, оперативники райуправління поліції отримали ще наприкінці січня. Зібравши достатньо доказів, вони прийшли до чоловіка з обшуками в ході яких у квартирі виявили та вилучили пристрої для куріння з особливо небезпечним наркотичним засобом.

Як з’ясувалося, 26-річний уродженець Бережан закуповував електронні сигарети із канабісом за гуртовими цінами через інтернет, а після розпродував їх між своїми клієнтами за принципом “з рук в руки”. Один засіб вартував в межах 3500 гривень.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 КПК. Йому уже оголосили підозру згідно з частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.

Слідчі встановлюють, де саме підозрюваний купував сигарети із вмістом наркотиків. Триває слідство.

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