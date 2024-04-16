Чортківські оперативники виявили три факти незаконного зберігання наркотичних засобів

Заборонені речовини зберігали мешканець міста Копичинці, жителі Васильковецької та Копичинецької громад.

Під час проведення профілактичних заходів на території обслуговування оперативники Чортківського райвідділу поліції помітили підозрілу особу. У ході поверхневої перевірки у нього виявили поліетиленовий пакетик з кристалічною речовиною, схожою на наркотичну. Правопорушник – 36-річний житель міста Копичниці. Чоловік раніше був судимий за наркозлочини.

Поліетиленовий пакетик з речовиною зеленого кольору, схожою на марихуану поліцейські вилучили у 23-річного мешканця Васильковецької громади. Заборонені речовини зберігав ще один раніше судимий 46-річний житель Копичинецької громади. Під час поверхневої перевірки в його автомобілі оперативники виявили пакетик з білою порошковою речовиною, схожою на наркотичну.

Речові докази правоохоронці направили на експертизу в Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Поліцейські встановлюють звідки фігуранти взяли заборонені речовини.

Відомості за усіма фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 5 років обмеження волі.