Щодо 16-ти іноземців прийнято рішення про примусове повернення, щодо 2-ох — про примусове видворення. Трьом іноземним громадянам заборонено в’їзд на території України в найближчі роки.
За порушення міграційного законодавства до адміністративної відповідальності посадові особи міграційної служби притягнули 68 осіб, зокрема:
- за частинами 1 і 2 статті 203 КУпАП — 66;
- за статтею 205 КупАП-2.
Порушники міграційного законодавства сплатили штрафів на суму у понад 204 тисячі гривень.
Впродовж першого кварталу поточного року на території Тернопільської області виявили 18 нелегальних мігрантів
Щодо 16-ти іноземців прийнято рішення про примусове повернення, щодо 2-ох — про примусове видворення. Трьом іноземним громадянам заборонено в’їзд на території України в найближчі роки.