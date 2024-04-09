Впродовж першого кварталу поточного року на території Тернопільської області виявили 18 нелегальних мігрантів

Щодо 16-ти іноземців прийнято рішення про примусове повернення, щодо 2-ох — про примусове видворення. Трьом іноземним громадянам заборонено в’їзд на території України в найближчі роки.

За порушення міграційного законодавства до адміністративної відповідальності посадові особи міграційної служби притягнули 68 осіб, зокрема:

- за частинами 1 і 2 статті 203 КУпАП — 66;

- за статтею 205 КупАП-2.

Порушники міграційного законодавства сплатили штрафів на суму у понад 204 тисячі гривень.

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