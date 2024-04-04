Чоловіка, причетного до двох крадіжок у Збаражі, розшукують правоохоронці

Крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану інкримінують слідчі жителю одного із сіл Тернопільського району. Чоловік впродовж дня обікрав магазин та автомобіль.

Обидва злочини трапилися 1 квітня впродовж години. Потерпілі звернулися за допомогою до поліції.

Зникнення набору ключів з салону автомобіля виявив господар транспортного засобу. Чоловік каже, що залишив автівку без нагляду на кілька хвилин. Двері не замикав і як наслідок – до неї заліз невідомий та забрав інструменти. Суму збитків потерпілий оцінив у дві тисячі гривень.

Про крадіжку двох сокир, по 700 гривень кожна, із магазину в Збаражі заявили адміністратори. У ході моніторингу камер відеоспостереження вони помітили, що о 16:45 невідомий чоловік, переконавшись, що за ним ніхто не стежить, заховав під верхній одяг будівельні інструменти та вийшов з торгового закладу.

Проведеними оперативними заходами працівники поліції встановили особу підозрюваного. Наразі правоохоронці з’ясовують його місцеперебування. Триває слідство.