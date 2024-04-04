Близько 7,5 тис. біометричних паспортів оформили на Тернопільщині у березні

Підрозділи міграційної служби Тернопільщини у березні оформили 2551 паспортів громадянина України у формі ID-картки та 4918 паспортів для виїзду за кордон.

Найбільше документів оформлено у Тернопільському відділі №1 УДМС у Тернопільській області та у Кременецькому відділі УДМС у Тернопільській області.

Відтак у березні дещо знизився попит на оформлення біометричних документів на Тернопільщині, тож пропонуємо скористатися наявністю вільних місць у електронній черзі та оновити свої документи за необхідності. Записатися в онлайн чергу ДМС можна за посиланням https://dmsu.gov.ua/services/online.html

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