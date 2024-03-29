Увага! Поліцейські розшукують 15-річного мешканця Чорткова!

Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування неповнолітнього Мороза Олександра Дмитровича 2008 року народження вихованця Чортківської комунальної установи «Родинний затишок». Хлопець 28 березня близько 17:20 години вийшов з кафе на вулиці Сахарова в Тернополі й пішов у невідомому напрямку.

Безвісти відсутній неповнолітній був одягнений у спортивний костюм зеленого кольору та гумові чорні тапочки. У правому вусі наявна срібна сережка у вигляді хреста.

Якщо ви бачили Мороза О.Д., знаєте про його місцеперебування, телефонуйте працівникам поліції за номером телефону: 050-102-02-36 або на лінію «102»!