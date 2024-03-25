Житель Тернопільського району намагався відкупитися від адмінвідповідальності

Сто доларів та 500 гривень пропонував працівникам поліції житель Тернопільського району. 23 березня екіпаж групи реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили водія автомобіля “Peugeot 5008″.

У ході розмови правоохоронці відчули запах алкоголю, але кермувальник пройти тест на газоаналізаторі відмовився. На нього почали складати адмінпротокол відповідно до статті 130 КУпАП. Водій запропонував поліцейським “закрити очі” на його правопорушення й озвучив суму.

На місце події працівники ГРПП викликали слідчо-оперативну групу. За пропозицію надання неправомірної вигоди службовій особі 32-річний житель Тернопільського району відповідатиме у суді згідно з частиною 1 статті 369 ККУ. Триває слідство.