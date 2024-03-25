Під час профілактичного відпрацювання Чортківського району поліцейські виявили факти незаконного обігу зброї

Профілактичне відпрацювання Чортківського району провели працівники поліції. Мета таких превентивних заходів – забезпечення правопорядку, безпеки громадян та профілактика вуличної злочинності.

Правоохоронці спрямували свої зусилля на виявлення злочинів у сфері незаконного обігу вогнепальної зброї, наркотичних речовин, підакцизних товарів, незаконних валютних операцій, попередження вчинення дорожньо-транспортних пригод. Також правоохоронці стежили за дотриманням комендантської години жителями району.

За результатами відпрацювання поліцейські задокументували 102 адмінправопорушення. Серед найпоширеніших: порушення правил безпеки дорожнього руху (ст. 122 КУпАП), керування транспортними засобами у стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП), дрібне викрадення чужого майна (ст. 51 КУпАП), порушення порядку провадження господарської діяльності (ст. 164 КУпАП), порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами (ст. 156 КУпАП). Поліцейські виявили двох осіб, які перебували в розшуку за раніше вчиненні правопорушення.

Під час превентивних заходів поліцейські задокументували факти незаконного поводження зі зброєю. У збуті боєприпасів правоохоронці викрили 47-річного жителя району. Газово-шумовий пістолет з ознаками переробки під вогнепальну зброю вилучили у жителя Гусятина. Предмет, схожий на гранату «Ф-1», із запалом до неї знайшли у жителя Мушкатівської громади. Вибухонебезпечний предмет чоловік мав намір продати. Вилучені речові докази направлено на експертизу.

Превентивні рейди на території області триватимуть й надалі.