У Тернополі поліцейські ліквідували канал збуту небезпечних наркотичних засобів, закрили наркопритон, облаштований в гаражі директора охоронної фірми та вилучили зброю

Слідчі спільно з оперативниками управління карного розшуку затримали двох жителів Тернопільщини, які займалися збутом небезпечних наркотичних засобів. У них вилучили понад 10 кілограмів канабісу, вартість якого за цінами «чорного ринку» орієнтовно становить майже три мільйони гривень.

Фігуранти – жителі Кременецького та Тернопільського районів. Їм оголосили підозру відповідно до ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. За такі дії підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Наразі один із затриманих перебуває в слідчому ізоляторі, інший фігурант вийшов під заставу.

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрювані збували наркотичні речовини на території Тернопільщини. Їхніми постійними «клієнтами» були працівники однієї тернопільської охоронної фірми, які надавали послуги приватним, комунальним навчальним та медичним закладам краю. Директор даного товариства облаштував у своєму гаражі наркопритон, де співробітники фірми систематично вживали наркотики та інші заборонені речовини.

Під час санкціонованих обшуків, проведених під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури за місцям проживання фігурантів, у приміщеннях охоронної фірми та у гаражі, облаштованому під наркопритон, поліцейські вилучили понад 10 кілограмів канабісу, пристрої для вживання наркотичних засобів, гроші, банківські картки, мобільні телефони. Речові докази слідчі направили на експертизу.

Для безпечного перевезення наркотиків працівники використовували службовий транспорт фірми. За попередньою інформацією, охоронці вживали заборонені речовини навіть під час чергування.

Директору охоронної фірми слідчі оголосили підозру згідно з ч. 1 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Під час санкціонованих обшуків у заступника директора охоронної фірми виявили та вилучили незаконну вогнепальну зброю, комплектуючі запчастини до неї та набої різного калібру. Йому оголосили підозру відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Заходи із документування протиправної діяльності зловмисників спільно з оперативниками та слідчими проводили співробітники управління боротьби з наркозлочинністю, відділу кримінального аналізу, експерти-криміналісти.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють роль кожного фігуранта у цих кримінальних провадженнях.