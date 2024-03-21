Оперативники Тернопільщини вилучили у місцевого жителя кулемет “Калашникова”

Ручний кулемет “Калашникова” з глушником та понад 200 набоїв до вогнепальної зброї виявили та вилучили оперативники Бережанського відділу поліції у місцевого жителя.

Впродовж кількох місяців працівники кримінальної поліції перевіряли інформацію про те, що житель села Літятин зберігає на території власного домогосподарства заборонені предмети. Коли інформація підтвердилася, працівники поліції за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД прийшли до 29-річного чоловіка з обшуками.

Зброю та набої він переховував неподалік житла в закинутій будівлі. Усі небезпечні предмети працівники кримінальної поліції вилучили та направили на експертизу. Після її результатів вирішуватиметься питання про оголошення жителю області підозри відповідно до частини 1 статті 263 ККУ. Чоловік уже притягувався до відповідальності за аналогічні злочини.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Бережанська окружна прокуратура.