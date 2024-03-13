Тернопільські правоохоронці встановили зловмисників, які за гроші підпалювали спецобладнання на залізниці

Двох зловмисників, які за грошову винагороду підпалювали спецобладнання «Укрзалізниці», яке регулює рух потягів та світлофорів на коліях, розшукали тернопільські правоохоронці. Оплату за виконану роботу фігуранти отримували з криптогаманців, які зазвичай використовують російські спецслужби.

До співробітників відділення поліції №4 м.Збараж надійшло повідомлення від диспетчера Тернопільської дистанції сигналізації і зв’язку про загорання релейної шафи поблизу залізничного переїзду в селі Шляхтинці.

Рятувальники загасили займання. Зібрані правоохоронцями речові докази на місці події свідчили про те, що спецобладнання підпалили умисно з метою зупинити рух потягів, що призвело б до транспортного колапсу на залізниці.

У ході проведених розшукових заходів оперативники управління карного розшуку, кримінального аналізу обласної поліції спільно з оперативниками Збаразького відділення поліції та співробітниками СБУ встановили осіб, причетних до скоєння даного злочину. Це – двоє жителів Кременецького району віком 20 та 17 років.

Як з’ясувалося, саме старший фігурант через месенджер отримав “замовлення” від невстановленої слідством особи на знищення залізничного обладнання. Невідомий скинув йому координати релейної шафи, яку необхідно було підпалити. До «справи» зловмисник залучив неповнолітнього товариша. За допомогою викрутки вони зламали дверцята релейної шафи, облили легкозаймистою рідиною та підпалили комплекс сигнальної установки. Результати виконаної роботи зняли на мобільний телефон та відзвітували замовнику в месенджер. За це на банківську картку отримали 9 тисяч гривень. За оперативною інформацією, замовник перераховував виконавцям кошти через криптогаманці, які використовуються представниками російської спецслужби.

У ході документування злочину поліцейські встановили, що наприкінці 2023 року 20-річний хлопець підпалив ще й релейну шафу на залізничному перегоні неподалік Тернополя.

Під час санкціонованих обшуків поліцейські виявили та вилучили одяг та взуття, в якому зловмисники вчиняли злочини, викрутки, мобільні телефони з доказами переписки з «замовником».

Обом хлопцям слідчі оголосили підозри за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) та ч. 1 ст. 277 (пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про повідомлення підозри 20-річному фігуранту за ч. 1 ст. 304 (втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність) ККУ. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його неповнолітньому спільнику – особисте зобов’язання.

Заходи з документування протиправної діяльності проводилися під процесуальним керівництвом Збаразького відділу Теребовлянської окружної прокуратури.