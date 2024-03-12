З початку року на Тернопільщині виявили 13 нелегальних мігрантів

Запобігання і протидія нелегальній міграції, а також контроль за додержанням іноземцями правил перебування в Україні, зокрема, на території Тернопільської області здійснюється на постійній основі.

З початку року в області уже виявлено 13 нелегальних мігрантів. Щодо 12 із них посадові особи міграційної служби області прийняли рішення про примусове повернення в країну походження, – повідомили в Управлінні ДМС у Тернопільській області. – Ще одного іноземця буде видворено з України із подальшою забороною в’їзду на територію нашої країни.

Також складено більше пів сотні адміністративних протоколів щодо порушників міграційного законодавства України, за результатами яких стягнено штрафів на понад 155 тисяч гривень.

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