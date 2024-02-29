Поліцейські охорони виявили чоловіка, який перебував у розшуку

У Збаражі 28 лютого близько 21:30 під час патрулювання вулиць поліцейські охорони помітили чоловіка, який видався їм підозрілим.

Під час перевірки з’ясувалося, що він перебуває в розшуку, а саме: переховується від суду за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Чоловіка доправили у відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП.

Нагадуємо, що поліція охорони працює в одній дислокації з Національною поліцією України, виїжджає за викликами лінії «102», але пріоритетне завдання структури – облаштовувати простір безпеки громадян: від помешкань до об’єктів критичної інфраструктури.

Тож не дивуйтеся, якщо за викликом на лінію «102» до вас приїдуть поліцейські охорони. Але пам’ятайте, що ви можете їм довірити і захист своїх близьких, свого помешкання, бізнесу, іншої власності.

Консультації і замовлення охоронних послуг – за номером 9899 або на сайті https://securitypolice.com.ua/

Управління поліції охорони в Тернопільській області