У Тернополі міграційники разом із співробітниками Управління СБУ виявили громадянина Республіки Азербайджан, якого раніше суд визнав винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332-2 Кримінального кодексу України. Іноземець перетнув кордон України за документами, що містили недостовірні відомості. Повернувшись в країну походження, він змінив свої персональні дані й повторно спробував легалізуватися в Україні, але це йому не вдалося. Міграційники притягнули порушника до адміністративної відповідальності та направили відповідні матеріали до правоохоронців, оскільки в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення. За даним фактом співробітники Управління
СБУ в Тернопільській області зареєстрували матеріали в Єдиний реєстр досудових розслідувань.
Також будуть вжиті заходи щодо притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.
За матеріалами Управління ДМС в Тернопільській області в 2023 -2024
роках Управлінням СБУ в Тернопільській області зареєстровано 2
кримінальних правопорушень на підставі ст. 332 -2 Кримінального кодексу
України.
За матеріалами міграційної служби області Управління СБУ відкрило кримінальне провадження щодо іноземця
У Тернополі міграційники разом із співробітниками Управління СБУ виявили громадянина Республіки Азербайджан, якого раніше суд визнав винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332-2 Кримінального кодексу України. Іноземець перетнув кордон України за документами, що містили недостовірні відомості. Повернувшись в країну походження, він змінив свої персональні дані й повторно спробував легалізуватися в Україні, але це йому не вдалося. Міграційники притягнули порушника до адміністративної відповідальності та направили відповідні матеріали до правоохоронців, оскільки в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення. За даним фактом співробітники Управління