За матеріалами міграційної служби області Управління СБУ відкрило кримінальне провадження щодо іноземця

У Тернополі міграційники разом із співробітниками Управління СБУ виявили громадянина Республіки Азербайджан, якого раніше суд визнав винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332-2 Кримінального кодексу України. Іноземець перетнув кордон України за документами, що містили недостовірні відомості. Повернувшись в країну походження, він змінив свої персональні дані й повторно спробував легалізуватися в Україні, але це йому не вдалося. Міграційники притягнули порушника до адміністративної відповідальності та направили відповідні матеріали до правоохоронців, оскільки в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення. За даним фактом співробітники Управління

СБУ в Тернопільській області зареєстрували матеріали в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Також будуть вжиті заходи щодо притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

За матеріалами Управління ДМС в Тернопільській області в 2023 -2024

роках Управлінням СБУ в Тернопільській області зареєстровано 2

кримінальних правопорушень на підставі ст. 332 -2 Кримінального кодексу

України.

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