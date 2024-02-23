Службова недбалість одного з міських голів на Тернопільщині спричинила громаді збитків на понад 800 тисяч гривень

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що службовець підписав рішення щодо виділення земельних ділянок загальною площею майже два з половиною гектари, не маючи на це підстав. Адже під час голосування на сесії міської ради не було необхідної кількості голосів для прийняття цих рішень. Сума завданих громаді збитків склала понад 800 тисяч гривень.