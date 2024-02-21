У Тернополі СБУ повідомила про підозру колаборантці, яка організовувала псевдореферендум на Херсонщині

Служба безпеки продовжує системну роботу з документування діяльності організаторів фейкового «плебісциту» на тимчасово окупованих територіях України.

Черговій ворожій поплічниці, яка пристала на пропозицію окупантів стати членом так званої «дільничної виборчої комісії», слідчі Тернопільського управління СБУ повідомили про підозру у колабораціонізмі.

Під час досудового розслідування встановлено, що 60-річна жителька села Гостроподолянське після окупації Скадовського району Херсонщини росіянами добровільно пішла на співпрацю з ворогом та погодилась допомагати представникам окупаційної адміністрації в проведенні псевдореферендуму про приєднання Херсонської області до складу російської федерації.

Підозрювана публічно підтримала необхідність проведення незаконного «волевиявлення», організованого загарбниками з метою незаконної зміни меж території та державного кордону України.

Зокрема, в період з 23 по 27 вересня 2022 року вона здійснювала побудинковий обхід мешканців села з урною для голосування, а також агітувала місцевих жителів проголосувати за приєднання тимчасово окупованої території Херсонської області до складу рф у антиконституційний спосіб.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зрадниці про підозру за ч.5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). За співпрацю з ворогом їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Оскільки на даний час колаборантка переховується від правосуддя на тимчасово не підконтрольній українській владі території, правоохоронцями проводяться комплексні заходи для її притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області