У Мельнице-Подільській громаді дільничний офіцер виявив водія, який перевозив незаконно зрубану деревину

Автомобіль, завантажений деревиною, на вулиці одного з сіл Мельнице-Подільської громади зупинив дільничний офіцер відділення поліції №1 м.Борщів. Водій жодних дозвільних документів на перевезення вантажу не мав.

Під час перевірки з’ясувалося, що 13 дерев породи дуб та берест були зрубані в межах природно-заповідного фонду регіонального ландшафтного парку “Дністровський каньйон”. І причетним до незаконної порубки виявився саме водій – житель одного із сіл Чорткіського району. Чоловік у скоєному зізнався.

Поліцейські вилучили речові докази. Сума завданих збитків встановлюється.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 246 (незаконна порубка дерев, вчинені у заповідниках або на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 5 років позбалення волі. Триває досудове розслідування.