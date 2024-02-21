Оперативники Борщова затримали підозрюваного у розбої

Позбавлення волі від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна загрожує 21-річному жителю Борщівської територіальної громади. Йому слідчі інкримінують частину 4 статті 187 Кримінального кодексу – розбій, вчинений в умовах воєнного стану.

Про розбійний напад на лінію “102″ 20 лютого повідомив житель села Озеряни. На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. Потерпілий розповів, що до нього близько 20:00 прийшов сусід. Гість був у стані сильного алкогольного сп’яніння й під час розмови схопив ніж і, погрожуючи ним, почав вимагати гроші.

Господар помешкання віддав усе, що було – 8600 гривень, і після цього зловмисник пішов. Потерпілий розповів про інцидент сусідові та викликав поліцію.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники Борщівського відділення поліції встановили місцеперебування підозрюваного. 21-річний чоловік уже притягувався до відповідальності за крадіжки. Його затримали через кілька годин після розбою відповідно до статті 208 КПК. Частину грошей правоохоронці вилучили, де інша – зловмисник не пам’ятає.

Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.