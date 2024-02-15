У Тернополі міграційники провели тестування двох інтернаціональних подружніх пар

Нещодавно до Закону України «Про імміграцію» та постанови Кабінету Міністрів «Про деякі питання у сфері міграції» внесено зміни щодо вдосконалення умов і порядку імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства. Відтак, тепер однією з умов отримання дозволу на імміграцію в Україну іноземцем, який перебуває у шлюбі з громадянином України понад 2 роки, визначено успішне проходження тестування подружжям.

Запитання розробляють індивідуально для кожної пари. Загалом опитувальник має налічувати 45 запитань. Тестування вважається пройденим у разі, коли відповіді на 90 відсотків питань в обох з подружжя збігаються.

Тернопільські міграційники уже провели тестування двох інтернаціональних подружніх пар. В обох випадках результат успішний. Якщо ж пара не складає тестування, міграційна служба відмовляє іноземцеві у наданні дозволу на імміграцію.

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