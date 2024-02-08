На Тернопільщині правоохоронці викрили факти незаконного вирощування та реалізації тютюну

Незаконне вирощування тютюну та виготовлення підакцизних товарів викрили працівники управління стратегічних розслідувань Тернопільщини разом із детективами Головного управління Нацполіції краю. Незаконний бізнес налагодили жителі Чортківського району. Вони на власних полях вирощували тютюн, висушували його, дрібнили та продавали.

Реалізовували тютюнову продукцію через Інтернет-магазини.

Працівники поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури провели 11 обшуків у ході яких виявили та вилучили 4,5 тонни тютюну, 1030 пачок сигарет без марок акцизного збору, 3 саморобних верстати та записи щодо обліку вирощеної продукції.

Триває досудове розслідування відповідно до частини 1 ст. 199 та частини 1 ст. 204 КК України.