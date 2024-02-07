Чоловікові, який намагався “купити бронь”, оголосили підозру

Підкуп юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми інкримінують слідчі Збаража місцевому жителю. Чоловік намагався купити “бронь” від мобілізації.

У ході досудового розслідування стало відомо, що підозрюваний звернувся до одного із місцевих фермерів за допомогою. Він просив підприємця, аби той взяв його до себе на роботу та оформив бронь від мобілізації. За цю послугу обіцяв заплатити 500 доларів.

Фермер йти на злочин відмовився і повідомив про даний факт працівників поліції. Правоохоронці оголосили підозру жителю Збаражчини відповідно до статті 368-3 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до двох років.

Процесуальне керівництво здійснювала Теребовлянська окружна прокуратура. Триває слідство.