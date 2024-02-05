Через необережне поводження з вогнем на Тернопільщині загинув чоловік

Нещасний випадок на території Скориківської територіальної громади 3 лютого зареєстрували працівники Підволочиського відділення поліції.

Про пожежу в житловому будинку на лінію “102″ повідомили місцеві мешканці. На місце події виїжджали рятувальники та правоохоронці. Ліквідувавши вогонь та зайшовши до приміщення, пожежники виявили бездиханне тіло господаря будинку.

Попередня причина смерті 57-річного чоловіка – отруєння чадним газом. Експерти припускають, що пожежа виникла в результаті необережного поводження з вогнем, а саме – паління в ліжку.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”. Триває розслідування.