Служба освітньої безпеки у запитаннях і відповідях

Що таке Служба освітньої безпеки (далі – СОБ)?

Проєкт, ініційований Кабінетом міністрів України, один із елементів Концепції безпеки закладів освіти, ухваленої Урядом 7 квітня 2022 року, що залучає до створення безпечного середовища у закладах освіти України спеціально навчених офіцерів поліції.

Хто такий офіцер СОБ?

Фахівець із питань безпеки в закладі освіти, який, окрім поліцейських навичок, володітиме вміннями спілкуватися з дітьми, розумітиме їхню психологію, зможе запобігти безпековим ризикам і вчасно розпізнати, виявити і нейтралізувати загрозу життю і здоров’ю дітей, учителів і персоналу.

Які заклади освіти можуть претендувати на участь у проєкті СОБ?

На першому етапі проєкту – 402 заклади загальної середньої освіти дев’яти наближених до зони бойових дій та прилеглих до російського і білоруського кордонів областей: Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Рівненської, Сумської та Чернігівської.

Що стало передумовою урядової ініціативи СОБ?

Виклики воєнного часу, адже в країні, що перебуває в стані війни, зброя, боєприпаси і вибухонебезпечні предмети легко потрапляють із гарячих точок на мирні території та можуть спричинитися до трагедій у закладах освіти. Такі прецеденти, на жаль, непоодинокі в світі та в Європі зокрема.

Тому створення СОБ – проєкт, орієнтований на запобігання кризовим ситуаціям та профілактику правопорушень в освітньому середовищі.

Управління поліції охорони в Тернопільській області