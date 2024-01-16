Слідчі скерували до суду провадження щодо членів ОЗГ, які організували в Тернополі бізнес на ухилянтах

Посвідчення про визнання непридатними до військової служби, документи про зняття з військового обліку та довідки ВЛК – усе це виготовляли для чоловіків призовного віку члени організованої групи.

Слідчі Тернопільщини спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань та військової контррозвідки СБУ під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону викрили “бізнесменів” під час отримання грошей за черговий пакет документів.

У ході досудового розслідування працівники поліції встановили, що заробляти на ухилянтах члени групи почали ще в серпні 2022 року. Бізнес організував тернополянин, а у спільники взяв трьох знайомих та працівника центру комплектування.

Кожен виконував чітко поставленні завдання. Вони у Тернополі на одному з масивів винайняли нежитлове приміщення й облаштували там офіс, виготовили необхідні печатки та штампи, а після цього створили електронні адреси, куди клієнти скидали свої особисті дані.

Організатор шукав клієнтів, спільники оформляли документи. Консультував у заповненні бланків офіцер ТЦК.

Свої послуги оцінювали в 3000 доларів США. Документи на гроші обмінювали на нейтральній території – в одному зі спортивних залів обласного центру. За 11 місяців підозрювані виготовили понад 30 документів для безперешкодного виїзду ухилянтів. Проте багатьох з них піймали на кордоні з фальшивими довідками.

Зловмисникам слідчі оголосили підозру відповідно до частини 3 статті 332 Кримінального кодексу – незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою з корисливих мотивів, частина 3 статті 358 – підроблення офіційних документів, вчинене повторно, організованою групою та частина 3 статті 28 – вчинення кримінального правопорушення організованою групою, об’єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи.

Зібравши достатньо доказів, провадження слідчі скерували до суду.