Пост-митний контроль в дії: до пілотного проєкту залучено й Тернопільску митницю

З метою організації та забезпечення практичної реалізації заходів здійснення пост-митного контролю з 1 листопада 2023 року Державною митною службою України запроваджено рекомедаційно-технічний пілотний проєкт щодо здійснення посадовими особами митних органів пост-митного контролю в митницях (далі – Пілотний проєкт).

Відповідно до наказу Держмитслужби від 28.08.2023 № 411 (із змінами) з 1 січня 2024 року до участі в даному Пілотному проєкті залучено Тернопільську митницю.

Відтак, підрозділи проведення митного аудиту, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, митного оформлення та інші підрозділи Тернопільської митниці, до функціональних повноважень яких належить контроль за правильністю визначення митної вартості товарів, класифікації товарів згідно із УКТ ЗЕД, контроль за визначенням країни походження товарів та наданням пільг в оподаткуванні, контроль достовірності декларування вагових, кількісних та якісних показників, технічних та фізико-хімічних характеристик товарів, контроль за дотримання умов митних режимів, контроль за дотриманням суб’єктами ЗЕД інших вимог законодавства, контроль за виконанням якого покладено на митні органи щодо переміщення окремих видів товарів тощо, ініціюватимуть проведення пост-митного контролю, як форми

митного контролю, який полягатиме у перевірці інформації та документів, зазначених в частині 1 статті 337 прим 1 Митного кодексу України від 13 березня 2012 № 4495-VI (зі змінами та доповненнями, далі – Митний кодекс України).

Такій перевірці підлягатимуть митні декларації, з моменту оформлення яких минуло не більше 30 календарних днів.

Під час здійснення пост-митного контролю митний орган надсилатиме декларанту в електронній формі повідомлення з переліком документів, які необхідно надати.

Декларант зобов’язаний надати документи, зазначені у повідомленні, митному органу для здійснення пост-митного контролю, протягом 15 календарних днів з дати отримання такого повідомлення, у вигляді оригіналів або засвідчених в установленому порядку копій на паперовому носії або електронних (сканованих) копій, на які накладено електронний підпис декларанта або уповноваженої ним особи, якщо законодавством не передбачено подання оригіналів таких документів.

Пост-митний контроль здійснюватиметься у приміщенні митного органу.

Про результати пост-митного контролю митний орган повідомляє декларанта в письмовій або електронній формі.

Також, наголошуємо, що результати пост-митного контролю підприємства враховуватимуться системою управління ризиками, що застосовується митними органами, а також під час планування і проведення документальних перевірок.

Після завершення проведення пост-митного контролю оригінали документів (у разі їх надання) повертаються декларанту.

Відтак, звертаємося до учасників ЗЕД та декларантів з розумінням віднестися до заходів, що будуть вживатися посадовими особами Тернопільської митниці під час реалізації даного Пілотного проєкту в рамках статті 337 прим 1 Митного кодексу України.