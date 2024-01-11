Оперативники збаразької поліції встановили особу зловмисника, причетного до двох крадіжок

Зловмисник привласнив майно своїх односельців. У сусідки викрав електропилу, а в іншого потерпілого – два мобільні телефони.

6 січня до поліцейських звернувся житель села Нижні Луб‘янки про те, що невідома особа шляхом віджиму дверей проникла до його помешкання і викрала два мобільні телефони. Здійснюючи оперативні заходи, співробітники сектору карного розшуку відділення поліції міста Збараж встановили, що до злочину причетний 31-річний раніше судимий односелець потерпілого. Викрадені гаджети поліцейські вилучили.

Встановлюючи причетність зловмисника до інших протиправних діянь, також стало відомо, що він у жовтні минулого року обікрав односельчанку, винісши з її господарства електропилу. Інструмент встиг продати невідомій особі.

Відомості за фактами крадіжок внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу. У скоєному зловмисник зізнався. Вирішується питання про оголошення йому підозри.