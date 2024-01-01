У Почаєві представники ТЦК зупинили чоловіка, який, аби уникнути мобілізації, користувався фальшивими документами

Підроблення документів та їхнє використання інкримінують дізнавачі Кременеччини жителю Почаєва. Чоловік, аби не потрапити до війська, користувався підробними документами.

Під час патрулювання вулиць Почаєва працівники територіального центру комплектування зупинили перехожого. Його попросили пред’явити документи. Чоловік надав довідку про відстрочку та тимчасове посвідчення, яке звільняє його від мобілізації.

Військові запідозрили, що документи не оригінальні, а тому викликали працівників поліції. Довідку та посвідчення вилучили та направили на експертизу. Сумніви представників ТЦК підтвердилися – і довідка, і посвідчення виявилися підробленими.

Коли до жителя Почаєва прийшли люди у формі, то він зізнався, що усе купив. Чоловікові оголосили підозру відповідно до частини 4 статті 358 ККУ (використання завідомо підробленого документа).

Вирішується питання ще й про притягнення порушника згідно зі статтею 366 ККУ – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. А це – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Дізнавачі з’ясовують, хто і де виготовляє та продає “липові” документи. Триває досудове розслідування.